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Суд перенес заседание по иску Росрыболовства о разливе ГСМ в Норильске на 27 мая

Суд перенес на 27 мая заседание по иску Росрыболовства из-за разлива топлива в Норильске
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Арбитражный суд Красноярского края перенес на 27 мая заседание по иску Енисейского управления Росрыболовства к Норильско-Таймырской энергетической компании (НТЭК, входит в структуру «Норникеля») о разливе ГСМ в Норильске .

Бремя рассчитаться: заплатит ли «Норникель» 146 млрд за ущерб экологии
Решение взыскать с компании эту сумму говорит о новой экологической ориентированности в судебной практике, считают эксперты

При этом отмечается, что суд удовлетворил ходатайство об увеличении исковых требований по разливу топлива в Норильске на 311 млн руб. Первоначальный размер исковых требований составлял 58,7 млрд рублей.

«В связи с удовлетворением ходатайства истца предварительное судебное заседание отложено на 27 мая 2022 для завершения подготовки мирового соглашения», — сообщил представитель суда.

В феврале суд уже переносил рассмотрение иска на 15 апреля в связи с удовлетворением ходатайств лиц, участвующих в деле, в связи с необходимостью согласования условий мирового соглашения. А до этого, 24 декабря 2021 года, суд переносил заседание на 18 февраля 2022 года.

Речь идет об иске Росрыболовства к НТЭК на 58,7 млрд рублей, который был подан 29 июля. Федеральное агентство по рыболовству намерено взыскать средства за ущерб, нанесенный водным биоресурсам в результате утечки нефтепродуктов из-за аварии на Норильской теплоэлектроцентрали (ТЭЦ-3).

Размер вреда включает в себя ущерб из-за гибели рыбы (3,7 млрд рублей) и затраты на восстановление биоресурсов (55 млрд рублей).

Авария на ТЭЦ в Норильске произошла 29 мая 2020 года. Один из резервуаров хранения дизельного топлива из-за резкой просадки опор фундамента получил повреждения, в результате вылилось почти 21 тыс. т топлива. Было возбуждено уголовное дело, ряд сотрудников ТЭЦ задержали.

В начале февраля 2021 года Арбитражный суд Красноярского края принял решение взыскать с НТЭК 146 млрд рублей за нанесение вреда окружающей среде. В том же месяце компания получила требование Красноярского края о возмещении вреда объектам животного мира в связи с аварией на ТЭЦ в Норильске на сумму 494 млн рублей.

10 марта президент России Владимир Путин отметил, что компания «Норникель» выполняет обязательства по ликвидации ущерба экологии, нанесенного в результате разлива дизельного топлива в Норильске Красноярского края. Глава государства призвал полученные от компании средства в виде штрафа в размере 146,2 млрд рублей использовать на восстановление экологии в регионе.

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