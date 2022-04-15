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В Подмосковье загорелся ангар на площади в 600 кв. м.

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В подмосковной деревне Пирогово загорелся ангар на площади 600 кв. м., никто не пострадал. Об этом 15 апреля сообщает пресс-служба регионального главка МЧС.

По данным спасателей, в ангаре хранились тюки с войлоком, поэтому возгорание быстро распространилось по всей по всей площади помещения в 600 кв. м. Также пламя перекинулось на крышу соседнего здания, там площадь возгорания составила 180 кв.м.

Отмечается, что из обоих горящих зданий самостоятельно эвакуировались 15 человек.

На данный момент пожар удалось локализовать.

Ранее, 11 апреля, в автосервисе на Большой Косинской улице, 130 произошел пожар. На территории автосервиса загорелся металлический ангар. При пожаре произошло частичное обрушение крыши здания. Сообщалось, что погиб один человек. Его тело было найдено в очаге возгорания.

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