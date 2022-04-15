Несколько домов сгорели из-за пала травы в Кузбассе

В Кемеровской области несколько домов загорелись из-за пала травы. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщили в ЦУКС ГУ МЧС России по Кемеровской области — Кузбассу.

В ведомстве отметили, что огонь охватил два здания, однако на видео, опубликованных в социальных сетях, видно, что горят и другие постройки.

Как уточняет портал ngs42.ru, местные жители сообщили, что пожар произошел на 5-й Рудничной улице в четверг вечером.

В МЧС рассказали, что возгорания были ликвидированы, пострадавших нет. На месте работали семь единиц техники и 24 человека.

Также жители поселка городского типа Инской Беловского городского округа сообщили о возгорании на улице Дунаевского. В ведомстве заявили, что пожар удалось локализовать. В тушении были задействованы 17 человек и четыре единицы техники.

Еще один пожар, как сообщили в МЧС, начался в частном дачном доме на улице Кольцевая в селе Абышево Промышленновского муниципального округа. Его также удалось оперативно ликвидировать.

Ранее, 13 апреля, сообщалось, что Олимпийский парк в Тамбове заволокло дымом. Отмечалось, что причина задымления — пожар, произошедший на открытой площадке рядом со строящимся домом на улице Селезневской. Загорелись прошлогодняя трава, стройматериалы и строительный мусор.