В Японии истребят 110 тыс. кур из-за вспышки птичьего гриппа

Администрация префектуры Аомори на северо-востоке Японии распорядилась уничтожить около 110 тыс. кур на местной птицеферме в рамках борьбы с птичьим гриппом. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили в информационном агентстве Kyodo.

Сообщается также, что власти организовали проверку в регионе с целью установить причину последней вспышки инфекции.

С осени прошлого года в Японии были ликвидированы более 450 тыс. кур из-за сезонных подъемов заболеваемости птичьим гриппом.

Ранее, 13 апреля стало известно, что птицефабрика «Боровская» под Тюменью понесла 811 млн рублей убытков в результате вспышки высокопатогенного птичьего гриппа осенью 2021 года. Кроме того, на «Боровской» пришлось уничтожить поголовье в 4,5 млн кур.

О вспышке птичьего гриппа на территории предприятия стало известно 13 октября. Тогда же был введен карантин. В общей сложности под ликвидацию попали 4,5 млн кур. Сжигание проводилось под наблюдением ветеринаров, сотрудников МЧС и МВД.

Карантин на зараженной территории сняли 25 февраля 2022 года.