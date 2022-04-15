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В Германии призвали «не пересекать черту» при поставках оружия Киеву

Премьер Саксонии Кречмер выступил против поставок тяжелого вооружения Украине
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Германии следует с осторожностью подходить к вооружению Украины. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил премьер-министр Саксонии Михаэль Кречмер.

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«Мы пересекли бы черту, если бы поставили (Киеву. — Ред.) танки или самолеты, или даже установили бы бесполетную зону. Этой черты необходимо придерживаться», — подчеркнул он в интервью изданию Rheinische Post.

Кречмер признался, что его беспокоит перспектива втягивания ФРГ в конфликт. По словам политика, тяжело наблюдать, с какой скоростью разрушаются устойчивые «ограждения» немецкой внешней политики и политики безопасности.

В этот же день вице-канцлер ФРГ Роберт Хабек заверил, что в планы по поставкам не входят тяжелые танки или истребители. Также он заявил, что необходимо поднять качественный уровень оказываемой помощи.

Ранее, 15 апреля, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюзу усугубят ситуацию «на земле».

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорились о поставках тяжелого вооружения Украине.

О необходимости поставить Украине тяжелое вооружение 11 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

При этом 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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