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Избранный президент Южной Кореи призвал поддержать санкции против РФ

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Избранный президент Республики Корея Юн Сок Ёль (официально вступит в должность 10 мая) заявил о необходимости поддержать санкционное давление на Россию, а также увеличить гуманитарную помощь Украине. Об этом он заявил в четверг, 14 апреля.

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«Мы должны принять участие в международной кампании давления на Россию, <...> должны четко продемонстрировать наше отношение, которое заключается в уважении к международному порядку, основанному на правилах», — сказал политик в интервью с The Washington Post.

При этом, говоря о поддержке Украины, Юн Сок Ёль подчеркнул, что наибольшее внимание следует уделить нуждам мирного населения. По его словам, для поставки вооружения существует множество препятствий.

«Мы предоставили гуманитарную помощь объемом $10 млн при нынешней администрации, и я думаю, что нам надо продолжать работать в этом направлении», — подытожил избранный президент.

Накануне стало известно, что южная Корея планирует направить на Украину в качестве помощи нелетальные предметы военного назначения на сумму $1,6 млн.

В марте Южная Корея передала Украине аналогичный груз на сумму 1 млрд вон ($820 тыс.).

Также 7 марта Сеул присоединился к санкциям против России, включая экспортный контроль и отключение Москвы от глобальной платежной системы SWIFT.

Ранее Южная Корея приостановила расчеты с семью российскими банками, оказавшимися под западными санкциями.

4 марта южнокорейская компания Samsung Electronics приостанавила экспорт всей продукции — от телефонов и бытовой техники до комплектующих — в Россию.

На Украине продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент Владимир Путин объявил 24 февраля. Ключевые цели российских военных — денацификация и демилитаризация киевского режима. Это необходимо для обеспечения безопасности российского государства и народа. Также Москва подчеркивала, что не вынашивает планы по оккупации Украины, а удары ведутся только по военной инфраструктуре ВСУ.

Ситуация в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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