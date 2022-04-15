Древние водяные колеса-нории, работающие как водопровод, являются главной достопримечательностью сирийского города-крепости Хама, здесь их осталось 22, тогда как до войны было 70. Корреспондент «Известий» Станислав Григорьев побывал в Хаме, где продолжается восстановление норий.

Журналист отметил, что процесс реставрации стартовал немедленно после освобождения окрестностей города в 2018 году и продолжается по сей день. Существует госпрограмма восстановления и даже создан специальный департамент водяных колёс, где трудятся мастера, знакомые с секретами строительства таких сооружений.

«В районе аль-Башрият всегда были 4 нории. К сожалению, одну за годы войны мы потеряли, но надеемся ее восстановить. А диаметр остающихся трёх — 19, 12 и 13 метров», — рассказал глава департамента по сохранению норий Мухаммад ас-Сафа.

По его словам, работа по восстановлению норий весьма опасна, поскольку рабочим приходится лезть на самый верх устройства. Между тем, возраст бревен и досок, из которых собраны такие водопроводы, составляет сотни лет.

Каждое водяное колесо собрано с помощью гвоздей, которые куют в местных кузницах. Как рассказал мастер по ремонту норий Яхья аль-Зази, приоритетом его работы является починка и обеспечение функционирования больших норий, но также он увлекается изготовлением маленьких колес, которые любой желающий может поставить у себя в саду либо на столе в доме.

13 апреля корреспондент «Известий» рассказал о работе отремонтированной народной больницы пригорода Дамаска — Эт-Талль — на юго-западе Сирии. Несколько лет назад, до того, как в результате боевых действий больница была разрушена, медучреждение было рассчитано на 500 мест, сообщил директор народной больницы Джамус Махмуд Рияд. Эта больница единственная на севере Дамаска.

Накануне Станислав Григорьев побывал в промзоне под Дамаском, где местные предприниматели создали артель, в которой работают десятки мастеров, изготавливающих одежду и сувениры. В одном цеху шьют одежду, причем не обязательно традиционную, есть и вполне современные вещи. В другом занимаются чеканкой по металлу.

Вооруженный конфликт в Сирии продолжается с 2011 года. США под предлогом борьбы с террористами вторглись на территорию страны без разрешения властей и ООН.