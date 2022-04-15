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Два американских конгрессмена приехали в Киев

NYT: два американских конгрессмена прибыли с визитом в Киев
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Два представителя американского конгресса сенатор Стив Дейнс из Монтаны и член палаты представителей Виктория Спарц из Индианы посетили Киев. Об этом 14 апреля сообщила газета New York Times.

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Это первый визит американских официальных лиц на Украину после начала российской спецоперации, отмечается в материале.

В ходе визита в четверг они осмотрели, в частности, разрушенные объекты украинской столицы.

«Ничто не может заменить то, что вы на самом деле находитесь здесь, видите это воочию, проводите время с людьми и лидерами здесь, в Украине, которые ужасно пострадали от этой <спецоперации>», — приводит слова Дейнса NYT.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни «в качестве знака поддержки».

«Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских чиновников и лидеров приехать, чтобы поддержать народ Украины», — подчеркнул Дейнс.

Советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, в свою очередь, сказал, что он организовал визит в надежде, что больше американских законодателей приедут в страну и проголосуют за предоставление дополнительного оружия Украине.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев.

13 апреля газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

Тогда же Киев посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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