Два американских конгрессмена приехали в Киев

Два представителя американского конгресса сенатор Стив Дейнс из Монтаны и член палаты представителей Виктория Спарц из Индианы посетили Киев. Об этом 14 апреля сообщила газета New York Times.

Это первый визит американских официальных лиц на Украину после начала российской спецоперации, отмечается в материале.

В ходе визита в четверг они осмотрели, в частности, разрушенные объекты украинской столицы.

«Ничто не может заменить то, что вы на самом деле находитесь здесь, видите это воочию, проводите время с людьми и лидерами здесь, в Украине, которые ужасно пострадали от этой <спецоперации>», — приводит слова Дейнса NYT.

По информации издания, администрация президента США Джо Байдена рассматривает возможность отправки высокопоставленного чиновника в Киев в ближайшие дни «в качестве знака поддержки».

«Я надеюсь, что наш визит побудит больше американских чиновников и лидеров приехать, чтобы поддержать народ Украины», — подчеркнул Дейнс.

Советник Министерства внутренних дел Украины Антон Геращенко, в свою очередь, сказал, что он организовал визит в надежде, что больше американских законодателей приедут в страну и проголосуют за предоставление дополнительного оружия Украине.

Ранее в четверг президент США Джо Байден заявил, что готов лично поехать в Киев.

13 апреля газета Politico сообщила, что США обсуждают возможность отправить с визитом в Киев представителя своей администрации, чтобы встретиться с президентом Украины Владимиром Зеленским и продемонстрировать поддержку этой стране. Окончательное решение об этом еще не принято. Среди возможных кандидатов на данную роль назывались Байден и вице-президент США Камала Харрис. Однако, по словам источников издания, наиболее вероятен сценарий, при котором в Киев отправится глава дипломатического или оборонного ведомства страны.

Тогда же Киев посетили президенты Польши, Латвии, Литвы и Эстонии. Анджей Дуда, Эгилс Левитс, Гитанас Науседа и Алар Карис встретились с украинским лидером Владимиром Зеленским.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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