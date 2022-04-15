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Вакцину от COVID-19 «Конвасэл» могут разрешить для пожилых

ФМБА: вакцину «Конвасэл» могут разрешить для пожилых после третьей фазы исследований
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Вакцину против коронавируса «Конвасэл», разработанную специалистами Федерального медико-биологического агентства (ФМБА), могут начать использовать для прививки пожилых людей. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщили «РИА Новости» в пресс-службе компании.

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Отмечается, что это произойдет после завершения третьей фазы клинических исследований препарата. Соответствующие проверки запланированы на конец лета. В рамках третьей фазы специалисты оценят безопасность, иммуногенность, а также профилактическую эффективность вакцины. Весь процесс займет не менее полугода.

«Расширение показаний вакцины «Конвасэл» для людей старше 60 лет планируется провести по завершении третьей фазы клинических исследований», — говорится в сообщении.

18 марта Министерство здравоохранения России зарегистрировало вакцину «Конвасэл» от ФМБА. В опубликованной инструкции препарата указано, что его можно применять людям в возрасте от 18 до 60 лет. Отмечается, что вакцина вводится двукратно с интервалом в 21 день.

В тот же день пресс-служба организации сообщила о намерении выпускать в будущем до 30 млн двухкомпонентных доз нового препарата.

Ранее, 2 февраля, глава ФМБА Вероника Скворцова заявила, что новая вакцина хорошо переносится и не вызывает аллергию.

Кроме того, отмечается спрос экспортеров на препарат, разработанный ФМБА.

Так, 14 апреля, сообщалось, что «Конвасэл» планируют выпускать в Никарагуа.

В России проходит масштабная кампания по вакцинации. Граждан прививают бесплатно. В стране зарегистрировано семь препаратов от коронавируса: «Спутник V», ставший первой в РФ и мире вакциной от COVID-19, а также «Спутник Лайт», «Спутник М», «ЭпиВакКорона», «ЭпиВакКорона-Н», «КовиВак», а также «Конвасэл».

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