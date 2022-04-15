В Пентагоне указали на отсутствие попыток у России перекрыть поток оружия из США на Украину

Официальный представитель Пентагона Джон Кирби заявил, что Соединенные Штаты не видели попыток России прервать поток поставок американского оружия на Украину.

По его словам, рейсы на перевалочные пункты в регионе по-прежнему осуществляются. Затем оружие поставляют по земле, уточнил Кирби.

«Мы не видели никаких попыток России перекрыть этот поток. Как мы уже говорили ранее, мы будем продолжать делать это настолько быстро, насколько это возможно и в тех объемах, в каких это возможно», — заявил он.

В министерстве обороны США пообещали поставлять грузы «настолько быстро, насколько это возможно, и в тех объемах, в каких это возможно».

При этом представитель Пентагона не стал раскрывать детали поставок оружия, ссылаясь на намерение Вашингтона «сохранить безопасность действий». Он отметил, что поток вооружения изменяется, адаптируется «по мере необходимости».

5 апреля CNN со ссылкой на письмо, направленное американскому главе государства, завил, что американские конгрессмены требуют от президента США Джо Байдена увеличить размеры военной помощи Украине.

17 марта представитель Белого дома Джен Псаки заявила о том, что Соединенные Штаты поставляют оружие украинской стороне практически каждый день, при этом Америка намерена продолжать поставлять Украине вооружения и дальше.

До этого, 5 марта, в МИД России призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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