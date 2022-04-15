В США одобрили тест на COVID-19 с использованием образцов дыхания

Американское Управление по надзору за качеством продуктов и медикаментов (FDA) одобрило к использованию тестов для определения наличия коронавируса через анализ дыхания. Об этом сообщается в четверг, 14 апреля, на сайте фирмы.

Отмечается, что эффективность нового вида теста InspectIR COVID-19 подтверждена в ходе исследования, в котором принимали участие более 2,4 тыс. человек как с симптомами заболевания, так и без них. Удалось выяснить, что тест имеет чувствительность 91%.

«[Компания] InspectIR рассчитывает, что сможет производить примерно 100 тестов в неделю, каждый из которых может использоваться для оценки примерно 160 образцов в день. Ожидается, что при таком уровне производства мощность тестирования с использованием InspectIR COVID-19 увеличится примерно на 64 000 образцов в месяц», — говорится в сообщении.

Кроме того, в компании уточнили, что новый тест можно проводить в условиях, где образец пациента одновременно собирается и сразу же анализируется, так, в кабинетах врачей, больницах и мобильных центрах тестирования, с использованием прибора размером с ручную кладь.

Ранее в этот день сообщалось, что в Роспотребнадзоре зарегистрировали первый в мире изотермический тест, направленный на выявление одновременно двух различных участков генома вируса SARS-CoV-2, которым не свойственна высокая изменчивость (как, например, в участках S-гена коронавируса). Тест обладает высокой чувствительностью, а срок получения его результатов сокращается до 20-25 минут вместо полутора часов, необходимых при использовании классического ПЦР-теста, уточнили в ведомстве.

13 апреля «Известия» сообщили, что китайские ученые разработали специальный индекс, позволяющий определить тяжесть коронавируса по налету на языке. Предложенный метод позволяет точно диагностировать простудные заболевания в целом. Однако, чтобы выявить среди них коронавирусную инфекцию, необходимы отдельные тестирования.