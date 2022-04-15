Вице-канцлер ФРГ выступил за повышение качества поставок оружия Киеву

Германия считает, что поставки оружия на Украину должны продолжаться, качественное изменение статей экспорта должно обсуждаться в рамках НАТО. Об этом сообщил вице-канцлер ФРГ, министр по делам экономики Роберт Хабек.

Он подчеркнул, что министерство экономики собирается утверждать поставки «без промедления».

«Одновременно с этим мы несем ответственность за то, чтобы самим не стать целью для нападения. Это те рамки, в пределах которых мы поставляем все, что возможно», — сказал Хабек.

По его словам, пока в поставки не входят тяжелые танки или истребители. Вице-канцлер ФРГ отметил, что Германия будет обсуждать все решения с партнерами по НАТО.

Ранее, 15 апреля, глава комитета Совета Федерации по международным делам, экс-замглавы МИД РФ Григорий Карасин заявил, что поставки Украине тяжелых вооружений из стран Евросоюзу усугубят ситуацию «на земле».

13 апреля эксперт фракции Свободной демократической партии (СвДП) по вопросам обороны Маркус Фабер сообщил, что правящая в стране коалиция (СвДП, Социал-демократическая партия Германии и «Зеленые») договорились о поставках тяжелого вооружения Украине.

О необходимости поставить Украине тяжелое вооружение 11 апреля заявила министр иностранных дел Германии Анналена Бербок.

При этом 9 апреля министр обороны ФРГ Кристина Ламбрехт в интервью для немецкой газеты Augsburger Allgemeine сообщила, что государство дошло до предела в поставках оружия Украине из запасов бундесвера.

В марте в российском МИДе призвали Евросоюз и НАТО прекратить «накачивать» вооружениями Украину. Как отметила официальный представитель ведомства Мария Захарова, за первые полтора месяца 2022 года в стране приземлилось почти 50 военно-транспортных самолетов из разных стран.

С 2014 года украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине.

24 февраля 2022 года президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик.

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