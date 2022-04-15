Женщину с ребенком сбили на перекрестке в Южно-Сахалинске

В Южно-Сахалинске на перекрёстке сбили мать с шестилетним ребёнком. Об этом в пятницу, 15 апреля, сообщает astv.ru со ссылкой на УГИБДД.

Отмечается, что водитель Daihatsu Terrios Kid ехала по улице Сахалинской, на перекрестке с проспектом Мира при повороте налево не пропустила женщину 1988 года рождения с ребенком, в результате чего они получили телесные повреждения.

Сейчас выясняются все причины произошедшего, проводится проверка.

По данным УГИБДД, у ребенка предварительно диагностировали черепно-мозговую травму, женщину отправили в травмпункт.

Ранее, 12 апреля, сообщалось, что на трассе под Екатеринбургом водитель грузового автомобиля насмерть сбил пешехода.

Фура двигалась на загрузку из Челябинска в сторону Березовского. Как говорят очевидцы происшествия, водитель грузовика задел человека полуприцепом, когда тот двигался буквально посередине дороги. При этом пешеход был в темной одежде, в связи с чем заметить его на расстоянии было трудно. Мужчина скончался на месте.