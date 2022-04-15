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Суд оставил под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка

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Суд в США не разрешил обвиняемому в стрельбе в метро Нью-Йорка 62-летнему Фрэнку Джеймсу выйти под залог на время рассмотрения дела. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил телеканал ABC7 New York со ссылкой на постановление суда.

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«Нахождение обвиняемого за пределами федерального пенитенциарного учреждения во время рассмотрения дела представляет угрозу общественности, он должен оставаться под стражей», — сказала прокурор.

Отмечается, что судья согласилась с доводами прокуратуры. По данным телеканала, адвокат Джеймса принял решение суда, при этом оставив за собой право в дальнейшем запросить освобождение обвиняемого под залог.

Накануне прокурор Восточного округа Нью-Йорка заявил, что в городе был задержан подозреваемый по делу о стрельбе в бруклинском метро — 62-летний Фрэнк Джеймс, суд уже предъявил ему обвинения в террористическом нападении.

По его словам, обвиняемый может получить пожизненное заключение. Мотивы преступления всё еще выясняются.

В этот же день в полиции Нью-Йорка сообщили, что в прошлом Фрэнка Джеймса 12 раз арестовывали.

О стрельбе на станции метро 36th Street в боро Нью-Йорка — Бруклине — стало известно накануне. На странице Intel Point ALERT в Twitter сообщалось, что были застрелены пять человек. В результате инцидента были госпитализированы по меньшей мере 29 пострадавших. По информации корреспондента «Известий» Юлии Петровой, на месте происшествия работали более 100 полицейских, агенты ФБР и саперы с собаками.

Позже глава полицейского управления города Кишант Сьюэл сообщила, что, по предварительным данным, стрельбу открыл 62-летний темнокожий мужчина, который был одет в неоново-оранжевый жилет и серую толстовку. По данным правоохранительных органов, стрелок совершил 33 выстрела.

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