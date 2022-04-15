Богомаз раскрыл число поврежденных при обстреле в Климово домов

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово повреждено около 100 домов. Об этом 14 апреля губернатор рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

По его словам, ВСУ нанесли по поселку городского типа девять ударов.

«Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью», — сказал он.

Кроме того, брянский губернатор сообщил, что после обстрела поселка Климово женщина 70 лет лишилась ноги, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы.

Ранее в этот день жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В этот же день в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов вывезены. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Так, «желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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