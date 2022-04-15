Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта
Мир
В Израиле сообщили об аресте 18 подозреваемых в терроризме
Мир
Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Мир
В ДНР сообщили о ранении 23 мирных жителей в результате обстрелов ВСУ
Мир
Суд оставил под стражей обвиняемого в стрельбе в метро Нью-Йорка
Мир
ВС Израиля нанесли удары по нескольким целям в Дамаске
Мир
Эмиссар США проведет консультацию с генпрокурором Украины 15 апреля
Экономика
Российские авиакомпании смогут выкупить европейские самолеты
Мир
США заявили о готовности содействовать миру между Ереваном и Баку
Мир
Патриарх Иерусалимский поддержал принесение Благодатного огня в Россию
Сюжет:

Богомаз раскрыл число поврежденных при обстреле в Климово домов

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Губернатор Брянской области Александр Богомаз заявил, что в результате обстрела со стороны Украины поселка Климово повреждено около 100 домов. Об этом 14 апреля губернатор рассказал в эфире телеканала «Россия 24».

Вопрос провокации: что стоит за ударами ВСУ по российской территории
Военного смысла в обстреле поселков в Брянской и Белгородской областях не было, подчеркивают эксперты

По его словам, ВСУ нанесли по поселку городского типа девять ударов.

«Они знали, куда стреляли, и знали, что стреляли по жилому сектору, по жилым домам. Два дома сгорели полностью», — сказал он.

Кроме того, брянский губернатор сообщил, что после обстрела поселка Климово женщина 70 лет лишилась ноги, у ребенка почти двух лет сквозное ранение головы.

Ранее в этот день жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В этот же день в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов вывезены. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

13 апреля был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Так, «желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022