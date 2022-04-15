Синоптики рассказали о погоде в Москве и Московской области 15 апреля

В пятницу, 15 апреля, москвичей ожидает облачная погода с прояснениями, без осадков, говорится в сообщении Гидрометцентра России.

Днем в Москве температура воздуха составит +11…+13 градусов, ночью столбики термометров покажут +4…+6 градусов.

В Подмосковье в дневные часы будет 9–11 градусов тепла, в ночное время похолодает до 3 градусов тепла.

Днем ожидается южный ветер со скоростью 3–8 м\с, ночью — ветер восточной четверти со скоростью 6–11 м\с.

Атмосферное давление составит 744–747 мм ртутного столба.

13 апреля главный специалист Московского метеобюро Татьяна Позднякова рассказала «Известиям», что в столице на выходных, 16 и 17 апреля ожидается погода, которая «не порадует жителей Московского региона». Кроме того, в среднем на столицу может выпасть от трети до половины месячной нормы осадков.

До этого, 11 апреля, Вильфанд заявил, что в целом вся неделя будет дождливой. По его словам, в столице продолжит держаться весенняя погода. В ближайшую неделю температура воздуха будет выше нормы на 3–4 градуса.

До этого, 8 апреля, Вильфанд предупредил, что в Москве во второй половине апреля и начале мая можно еще ожидать заморозков, что характерно для столицы. По словам метеоролога, уже четко видна тенденция к весеннему потеплению в столице, но это не исключает похолоданий.