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В Москве начали рассматривать иск к Apple

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Как выяснили «Известия», Пресненский суд Москвы принял к рассмотрению иск «Общественной потребительской инициативы» к российскому филиалу американской компании Apple фирме ООО «Эппл Рус».

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Общественная организация требуется признать противоправными действия ответчика, который приостановил импорт, продажу и техобслуживание продукции в России, понудить компанию прекратить эти действия, а также арестовать счета и имущество дочерней структуры. По информации «Известий», участие в судебном процессе намерен принять Роспотребнадзор.

«Роспотребнадзор уведомил суд о вступлении в дело в целях дачи заключения. Позиция будет озвучена в суде после ознакомления со всеми материалами дела и пояснениями сторон», — подтвердили в пресс-службе ведомства.

Как сообщил «Известиям» инициатор иска, глава «Общественной потребительской инициативы» Олег Павлов, первое заседание суда пройдет в ближайшие дни апреля.

«Мы ждем этого заседания, так как получаем сотни жалоб российских потребителей, которые начали сталкиваться со снижением качества работы приобретенных потребителями устройств. В том числе с отключением Apple Pay, удалением из App Store популярных приложений и другими подобными действиями компании, которые затрудняют использование техники. Также уже не ведется послегарантийный ремонт и есть большая вероятность прекращения ремонта по гарантии», — пояснил он «Известиям».

По его словам, фактически российского потребителя сегодня умышленно лишают тех функций, на которые он ориентировался при покупке товаров Apple.

«Согласно законодательству, у российских граждан есть все права на то, чтобы требовать соответствующей компенсации. Наша задача им в этом помочь, тем более что на российских счетах компании находятся миллиарды рублей», — пояснил он «Известиям».

Подробнее читайте в эксклюзивном материале «Известий»:

Эх, яблочко: в Москве начнется рассмотрение иска к Apple

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