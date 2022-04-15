Спецслужбы НАТО подключаются к абонентам сотовой связи для прослушки

Спецслужбы стран НАТО активно подключаются к пользователям сотовой связи, чтобы прослушивать и блокировать их, а также рассылать ложные сообщения для дезинформирования населения. Об этом сообщил начальник войск радиоэлектронной борьбы (РЭБ) Вооруженных сил РФ генерал-лейтенант Юрий Ласточкин.

По его словам, специальные службы стран Североатлантического альянса активно используют «ложные базовые станции для принудительного подключения абонентов сотовой связи».

«При этом специалисты иностранной разведки получают возможность не только прослушивания сотовых телефонов и просмотра текстовых сообщений, но и выборочного блокирования абонентов и их дезинформирования путем рассылки ложных сообщений», — рассказал Ласточкин в интервью газете «Красная звезда», которое было опубликовано 15 апреля.

При этом, по его словам, молодые ученые НИИИ (РЭБ) разработали систему противодействия несанкционированному доступу к информации абонентов сотовой связи стандарта 5G.

По информации генерал-лейтенанта, эта система помогает обнаружить местоположение ложной базовой станции и заблокировать технический канал утечки информации.

Ласточкин, добавил, что в настоящее время Управление начальника войск РЭБ Вооруженных Сил РФ совместно с научно-исследовательскими организациями Минобороны России выбрали приоритетные направления развития войск РЭБ в долгосрочной перспективе. В частности, они планируют бороться с радиоэлектронными средствами мощным электромагнитным излучением.

Кроме того, по словам начальника войск радиоэлектронной борьбы, в ведомствах планируют сформировать космический сегмент войск РЭБ на основе группировки космических аппаратов, а также создать разведывательно-ударные комплексы РЭБ на базе реактивных систем залпового огня и беспилотных летательных аппаратов.

Ранее телеканал CNN уличили в распространении фейков об украинских беженцах. 28 февраля телеканал опубликовал фотографии с людьми, которые, по мнению подписчиков, не похожи на беженцев с Украины. Пользователи обратили внимание, что на одном из снимков изображены смуглые люди, закутанные в разноцветные одеяла. По мнению ряда комментаторов, на фотографии, скорее всего, изображены беженцы из Афганистана или с Ближнего Востока.

В тот же день глава Лиги безопасного интернета, член комиссии Общественной палаты РФ по развитию информационного сообщества, СМИ и массовых коммуникаций Екатерина Мизулина сказала, что в Сети появилось около 1,3 млн фейковых публикаций о событиях на Украине и в Донбассе.

До этого, 26 февраля, Министерство обороны РФ заявило о нарастании количества фейков по мере успешного выполнения российскими вооруженными силами боевых задач в рамках спецоперации на Украине. По мнению официального представителя МИД РФ Марии Захаровой, за фейками по поводу проводимой Россией специальной операции по защите Донбасса стоят спецслужбы НАТО.

24 февраля президент РФ Владимир Путин заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения. После этого украинский лидер Владимир Зеленский обвинил РФ в ударе по военной инфраструктуре страны и ввел военное положение на всей территории Украины. Он также заявил, что Киев разрывает дипломатические отношения с Москвой и отзывает из посольства своих дипломатов.

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