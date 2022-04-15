В Астрахани состоялся благотворительный концерт «Zа мир! Zа Россию!»

В Астрахани в четверг, 14 апреля, состоялся благотворительный концерт «Zа мир! Zа Россию!» для военных, членов их семей, а также жителей и гостей города.

В рамках концертной программы выступили российские звезды, среди которых Олег Газманов, Виктория Дайнеко, Анита Цой, Анна Семенович и группа «Фабрика».

Певица Виктория Дайнеко отметила, что польза подобных мероприятий заключается в объединении людей, создании духа единства.

«Я думаю, что однозначно единство есть. Приятно видеть молодых людей, которые поддерживают нашу страну. Это прекрасная акция», — сказала она.

По ее словам, умением сплотиться в трудных жизненных ситуациях обладают русские люди, подчеркнула артистка Анна Семенович.

«Публика очень теплая, зал очень теплый. Приятно видеть российский флаг. Особенное ощущение, особенно когда видишь российский флаг. Душа тает», — отметила она.

12 апреля в московском Музее Победы прошел бесплатный концерт «Zа Россию» певца Григория Лепса. Цель мероприятия заключается в призыве объединить людей, объединить русский народ, отметил Лепс. Артист пообещал продолжение акции.

Россия с 24 февраля проводит специальную военную операцию по защите мирного населения Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России.

Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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