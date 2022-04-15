Путин заявил о задержке банками недружественных стран оплаты российских энергоносителей

Банки недружественных стран задерживают оплату российских энергоносителей. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил президент России Владимир Путин.

«Наблюдаются сбои в оплате экспортных поставок российских энергоресурсов. Банки из недружественных стран задерживают перевод платежей», — сказал он.

Российский лидер также напомнил, что уже поставлена задача перевести расчёты за энергоресурсы на национальные валюты, постепенно уходить от доллара и евро.

Владимир Путин также отметил, что экспорт энергоносителей на Запад все же будет сокращаться, поэтому необходимо переориентировать его на быстрорастущие рынки юга и востока. Для этого уже в ближайшее время нужно определить ключевые объекты инфраструктуры и приступить к их строительству.

Кроме того, глава государства заявил, что самая острая из проблем для российского топливно-энергетического комплекса (ТЭК) — это нарушение логистики экспортных поставок из-за действий недружественных стран.

Ранее, 23 марта, Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам в рубли из-за потери надежности западными валютами, и подписал указ 31 марта. Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Между тем член комитета Госдумы по международным делам Дмитрий Белик 14 апреля заявил, что отношение Еврокомиссии к указу президента РФ Владимира Путина об оплате газа в рублях нелепо и в корне неправильно.

Как накануне сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на источники, ЕК посчитала указ об оплате газа в рублях нарушающим антироссийские санкции ЕС. В Брюсселе заявили, что распоряжение Путина создает «новые правовые обстоятельства». По мнению экспертов, Россия будет контролировать трансакции и сможет регулировать обменный курс в свою пользу.

По словам Белика, нелепо называть указ президента РФ нарушением санкций, так как экономические ограничения в отношении России являются нарушением международного публичного права.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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