Министерство обороны России в рамках проекта «Архивы помнят всё…» в пятницу, 15 апреля, опубликовало новые документальны свидетельства о преступлениях и зверствах украинских националистов во время Великой Отечественной войны и в послевоенные годы.

Сообщается, что многие архивные документы, описывающих преступления немецких фашистов в отношении советских граждан, указывают на причастность украинских националистов к противоправным действиям.

Так, в опубликованном акте о зверствах немецко-фашистских захватчиков от 15 января 1944 года сообщается, что после оккупации города Корец, немецко-фашистские захватчики сразу приступили к массовому истреблению населения, для чего они также использовали украинских националистов.

Другой акт, составленный 23 августа 1944 года, свидетельствует, что на территории Польши гитлеровцы также использовали украинских националистов, в частности, для гонения верующих поляков. В документе описан эпизод нападения на прихожан, пришедших в церковь, и жестокого убийства священника, которому сломали руки и ноги, после чего выстрелили в рот.

Донесения прокурора 61-армии говорят о б одиночных убийствах и массовых расстрелах граждан. В частности, с сентября по декабрь 1943 года в селе Селец Ровенской области банда националистов совершила зверскую расправу

над местными жителями, жертвами которой стали более 50 человек, в том числе женщины, старики и дети.

Подчеркивается, что после ухода немецко-фашистских оккупантов украинские националисты продолжали творить свои зверства. Особая жестокость и изуверство отмечены в акте судебно-медицинской экспертизы от 29 мая 1944 года. В ней даны результаты исследования четырех трупов, которые были найдены вблизи деревни Хрыцки Ровенской области. Одна из убитых после мучительных издевательств и удушения была за ноги подвешена к дереву, второй – повешен на балку угла сарая, двое оставшихся были найдены на дороге.

Для провокаций в отношении Советской армии бандеровцы убивая людей, приписывали свои террористические действия советским воинам, пытаясь тем самым очернить их и запугать местное население, настроить его против советской власти. Донесение политотдела 13-й армии от 26 июля 1944 года, содержит описание того, как жители освобожденных поселений скрывались от служащих Красной Армии, находясь под влиянием пропаганды.

Тем не менее, органы советской власти активно и успешно боролись с украинскими националистами путем физического уничтожения и переговоров о прекращении бессмысленного сопротивления и сдаче. Ликвидация банд позволяла налаживать мирную жизнь и повышать доверие местных жителей.

Ранее, 8 апреля, Министерство обороны РФ в рамках акции «Архивы помнят всё...» опубликовало рассекреченные документы с доказательствами преступлений и зверств украинских националистов против мирного населения в годы Великой Отечественной войны.

Публикация документов из фондов Центрального архива Министерства обороны РФ направлена на сохранение исторической памяти и правды о массовых преступлениях украинских националистов в отношении собственного народа, которые намеренно предаются забвению украинскими властями.

О запуске проекта «Архивы помнят всё...» сообщалось 21 марта. «Архивы» включают в себя записи и документы из фондов Центрального архива МО, относящиеся к расследованию противоправных действий нацистских захватчиков и коллаборантов на оккупированных территориях СССР. В представленных докладах содержатся свидетельства о преступлениях против мирного населения Украинской ССР: издевательствах, грабежах и массовых убийствах, сообщили в российском Минобороны.