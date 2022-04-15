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Минобороны рассказало о подвигах российских военных в ходе спецоперации

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В Министерстве обороны РФ в пятницу, 15 апреля, рассказали о подвигах российских военнослужащих во ходе спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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Отмечается героизм майора Даниила Постникова, который, командуя передовой группой, в районе одного из населенных пунктов обнаружил и обезвредил большую колонну украинских диверсантов, готовящих засаду.

Часть отчаянно сопротивлявшихся радикалов была уничтожена, передала пресс-служба военного ведомства.

«Среди сложивших оружие боевиков оказался корректировщик артиллерийского огня, который в ходе допроса выдал расположение позиций артиллерийского дивизиона националистов, который был впоследствии уничтожен ударами русской артиллерии», — рассказали в Минобороны.

Также ставиться в пример подвиг майора Руслана Мансурова, группа под руководством которого приняла бой с превосходящими силами противника.

Отмечается, что группе российских военнослужащих противостояло два вооруженных формирования украинских националистов на легкобронированной технике. Несмотря на численное превосходство противника в ходе боя, длившегося более 4 часов, российские военные уничтожили более 35 единиц военной техники и большое количество живой силы противника.

Как передало ведомство, группа под руководством Мансурова не потеряла в бою ни одного военнослужащего.

Майор Мансуров награжден Орденом Мужества.

Заместитель командира роты по военно-политической работе, старший лейтенант Арсений Павлов, продолжили в Минобороны, находясь в составе батальонно-тактической группы, сорвал засаду противника при подходе к стратегически важному объекту в пригороде одного из населенных пунктов.

Как рассказали в ведомстве, Павлов, продвигаясь на боевой машине пехоты, обнаружил группу украинских диверсантов, вооруженных минометами и стрелковым оружием, оборудовавших огневые позиции на верхних этажах заброшенного здания. Оценив ситуацию, личный состав под руководством Павлова открыл огонь по вооруженным украинским боевикам.

«В ходе боя старший лейтенант Павлов получил осколочное ранение от разорвавшегося рядом минометного снаряда, что не помешало ему продолжать вести огонь и прикрывать своих товарищей», — передали в министерстве.

Благодаря умелому руководству подчиненным личным составом, планируемая украинскими радикалами засада была сорвана.

В ходе спецоперации в ночь на 14 апреля российские военные высокоточным оружием ликвидировали два склада ракетно-артиллерийского вооружения украинских войск в населенных пунктах Великая Михайловка и Богатырь. Помимо этого на аэродроме Днепр ликвидированы украинский истребитель МиГ-29, вертолет Ми-8 и беспилотник «Байрактар ТБ-2».

Как добавил официальный представитель Минобороны РФ генерал-майор Игорь Конашенков, российская оперативно-тактическая авиация за сутки поразила 48 военных объектов Украины.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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