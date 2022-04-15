Эмиссар США проведет консультацию с генпрокурором Украины 15 апреля

Посол по особым поручениям США, специализирующийся на расследовании военных преступлений, Бет Ван Скак проведет в пятницу, 15 апреля, консультации с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой касательно происходящего в стране. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

«[Бет Ван Скак] проведет по видеосвязи беседу с украинским генеральным прокурором, которая возглавляет усилия в том, что касается уголовной ответственности за происходящее на Украине, это состоится завтра», — заявил он 14 апреля.

По словам Прайса, привлечение к ответственности за особо тяжкие преступления, совершенные на Украине, являются для США приоритетом, с связи с этим Вашингтон «поддерживает усилия различных механизмов привлечения к ответственности, включая усилия украинского генерального прокурора».

Как уточнил глава пресс-службы Госдепа, американская администрация продолжает изучать информацию о событиях на украинской территории, в том числе существующую в публичном пространстве.

11 апреля во Львов прибыла группа французских жандармов. Французский посол на Украине Этьен де Понсен заявил, что работать жандармы будут исключительно с украинскими следователями, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений. Он уточнил, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

Позже в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Известиям» прибытие жандармов Франции на украинскую территорию, выразив мнение, что они призваны помочь киевскому режиму скрыть организованные ими провокации.

Кроме того в понедельник стало известно, что главы МИД стран Европейского союза отправят миссию на Украину для поиска и сбора доказательств военных преступлений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что решено также предоставить финансовую помощь для проведения этой работы.

Также он подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое заявление главы евродипломатии проявлением озлобленности и остервенелости. В Совфеде осудили слова Борреля.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

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