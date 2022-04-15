Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта
Мир
В Израиле сообщили об аресте 18 подозреваемых в терроризме
Мир
Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Происшествия
Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Общество
Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа
Мир
Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ
Наука
Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент
Сюжет:

Эмиссар США проведет консультацию с генпрокурором Украины 15 апреля

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Посол по особым поручениям США, специализирующийся на расследовании военных преступлений, Бет Ван Скак проведет в пятницу, 15 апреля, консультации с генпрокурором Украины Ириной Венедиктовой касательно происходящего в стране. Об этом сообщил представитель Госдепартамента Нед Прайс на регулярном брифинге.

Освобождение: люди рассказывают родным о том, что живы
Как помогают найти пропавших на Украине родных — в спецпроекте «Известий»

«[Бет Ван Скак] проведет по видеосвязи беседу с украинским генеральным прокурором, которая возглавляет усилия в том, что касается уголовной ответственности за происходящее на Украине, это состоится завтра», — заявил он 14 апреля.

По словам Прайса, привлечение к ответственности за особо тяжкие преступления, совершенные на Украине, являются для США приоритетом, с связи с этим Вашингтон «поддерживает усилия различных механизмов привлечения к ответственности, включая усилия украинского генерального прокурора».

Как уточнил глава пресс-службы Госдепа, американская администрация продолжает изучать информацию о событиях на украинской территории, в том числе существующую в публичном пространстве.

11 апреля во Львов прибыла группа французских жандармов. Французский посол на Украине Этьен де Понсен заявил, что работать жандармы будут исключительно с украинскими следователями, чтобы помочь украинским коллегам в расследовании военных преступлений. Он уточнил, что французы «первые, кто оказывает такую ​​помощь».

Позже в этот день первый зампред комитета Госдумы по международным делам Алексей Чепа прокомментировал «Известиям» прибытие жандармов Франции на украинскую территорию, выразив мнение, что они призваны помочь киевскому режиму скрыть организованные ими провокации.

Кроме того в понедельник стало известно, что главы МИД стран Европейского союза отправят миссию на Украину для поиска и сбора доказательств военных преступлений. Глава евродипломатии Жозеп Боррель отметил, что решено также предоставить финансовую помощь для проведения этой работы.

Также он подтвердил стремление ЕС добиваться урегулирования ситуации на Украине силовым путем и расширять военную помощь стране. Глава МИД России Сергей Лавров назвал такое заявление главы евродипломатии проявлением озлобленности и остервенелости. В Совфеде осудили слова Борреля.

В середине февраля власти Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) сообщили об ухудшении обстановке в Донбассе из-за обстрелов со стороны украинских военных. 24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале спецоперации по защите мирного населения Донбасса.

Больше актуальных видео и подробностей о ситуации в Донбассе смотрите на телеканале «Известия».

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022