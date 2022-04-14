Прямой эфир

Строительство нового сквера завершат в Уссурийске до конца лета

0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

В Уссурийске (Приморский край) до конца лета планируют завершить строительство нового сквера. Об этом ИА UssurMedia сообщили в пресс-службе гордумы.

Сквер расположен на участке по адресу: улица Октябрьская, 189. Его площадь составляет чуть более 4 га. На первых этапах на территории обустроят ливневую канализацию и проведут освещение, затем будет уложена брусчатка и тактильная плитка, выполнены озеленительные работы.

В активной зоне сквера установят детские и спортивные площадки, уличные тренажеры. Также предусмотрено создание зоны для выгула собак и пешеходных зон со скамейками.

Пока что на территории ведется черновая планировка и отсыпка скальным грунтом. После этого начнется утрамбовка участка. Полностью завершить работы планируется к осени.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022