Строительство нового сквера завершат в Уссурийске до конца лета

В Уссурийске (Приморский край) до конца лета планируют завершить строительство нового сквера. Об этом ИА UssurMedia сообщили в пресс-службе гордумы.

Сквер расположен на участке по адресу: улица Октябрьская, 189. Его площадь составляет чуть более 4 га. На первых этапах на территории обустроят ливневую канализацию и проведут освещение, затем будет уложена брусчатка и тактильная плитка, выполнены озеленительные работы.

В активной зоне сквера установят детские и спортивные площадки, уличные тренажеры. Также предусмотрено создание зоны для выгула собак и пешеходных зон со скамейками.

Пока что на территории ведется черновая планировка и отсыпка скальным грунтом. После этого начнется утрамбовка участка. Полностью завершить работы планируется к осени.