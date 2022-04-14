Новый дом для переселенцев из аварийного жилья сдадут в Смирных в июле

В поселке городского типа Смирных Сахалинской области в июле этого года планируют сдать новый многоквартирный дом для переселенцев из аварийного жилфонда. Об этом сообщает пресс-служба фонда содействия реформированию ЖКХ.

В новый пятиэтажный дом на улице Чехова переедут 80 семей. В новостройке предусмотрено 40 двухкомнатных и столько же трехкомнатных квартир, пишет ИА SakhalinMedia.

На сегодняшний день завершено обустройство фасада дома, проведены коммунальные сети, ведется отделка помещений. Ввести пятиэтажку в эксплуатацию планируется в июле текущего года. Таким образом, люди получат свои квартиры на год раньше срока.

В 2020 году Сахалинская область первая в стране завершила программу переселения граждан из аварийных домов, признанных таковыми до 1 января 2017 года. Также регион первым начал новую программу расселения аварийного жилфонда.