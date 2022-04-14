США заявили о готовности содействовать миру между Ереваном и Баку

Вашингтон намерен оказать содействие для заключения мира между Азербайджаном и Арменией. Об этом заявил в четверг на брифинге для журналистов руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

«Мы сохраняем приверженность делу продвижения мирного, демократического и процветающего будущего для региона Южного Кавказа», — подчеркнул он.

Также Прайс отметил, что по итогам встречи премьер-министра Армении Никола Пашиняна и президента Азербайджана Ильхама Алиева 6 апреля в Брюсселе наметилась положительная динамика в разрешении конфликта.

«Соединенные Штаты готовы к двустороннему сотрудничеству с партнерами-единомышленниками, в том числе в качестве сопредседателя Минской группы ОБСЕ, чтобы помочь странам достичь долгосрочного всеобъемлющего мира», — подытожил пресс-секретарь.

7 апреля стало известно, что премьер-министр Республики Армения Никол Пашинян и президент Азербайджана Ильхам Алиев условились до конца апреля создать комиссию по делимитации и демаркации армяно-азербайджанской границы. Также лидеры двух стран поручили главам МИД республик начать подготовку к мирным переговорам.

9 апреля президент РФ Владимир Путин провел телефонные переговоры с премьером Армении. Политические лидеры заявили о важности договоренностей о подписании соглашения о мире между Арменией и Азербайджаном и начале работ по делимитации армяно-азербайджанской границы. Кроме того, Пашинян и Путин договорились встретиться в Москве 19 апреля.

3 апреля действующий председатель ОБСЕ, министр иностранных дел Польши Збигнев Рау призвал Азербайджан и Армению к решению всех спорных вопросов путем переговоров.

Армения и Азербайджан с 1988 года оспаривают принадлежность Нагорного Карабаха. Тогда регион, в котором проживают в основном армяне, заявил о выходе из состава Азербайджанской ССР. В ходе военного конфликта 1992–1994 годов Баку утратил контроль над Карабахом. В сентябре 2020 года Баку в ходе военных действий взял под свой контроль ряд населенных пунктов.

В ноябре 2020 года Армения и Азербайджан при участии России подписали соглашение о прекращении боевых действий в Нагорном Карабахе. Документ в том числе предусматривал введение в регион российских миротворцев, обмен пленными между сторонами конфликта, передачу Арменией Азербайджану ряда районов.