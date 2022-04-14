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Экс-замглавы департамента МО признала вину по делу о мошенничестве

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Бывшая заместитель директора департамента планирования и координации обустройства войск Минобороны России Мария Солодяжникова дала признательные показания по уголовному делу о мошенничестве. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщает ТАСС со ссылкой на источник.

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Отмечается, что дело связано с реконструкцией биологических очистных сооружений в войсковой части в Хабаровском крае.

«Следователи предъявили Солодяжниковой Марии Алексеевне обвинение в окончательной редакции», — говорится в сообщении.

Солодяжникова в показаниях признала свою вину. После этого ей изменили меру пресечения с домашнего ареста на подписку о невыезде.

Сейчас следователи устанавливают других фигурантов дела, среди которых могут быть высокопоставленные чиновники.

Ранее, 29 октября, Следственный комитет (СК) России попросил Басманный суд удовлетворить ходатайство об аресте Солодяжниковой.

Департамент, которым с 2018 года руководила Солодяжникова, занимается вопросами расквартирования и обустройства войск, а также координирует деятельность органов военного управления и воинских частей по этим вопросам.

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