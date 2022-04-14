Семь дворов благоустроят в одном из районов Красноярска

В Советском районе Красноярска в течение 2022 года благоустроят семь дворовых территорий. Об этом рассказала глава районной администрации Елена Ланина.

Речь идет о площадках на улицах Аэровокзальной, Воронова, Металлургов, Николаева, Комарова, Терешковой и Ферганской. На территориях установят новую уличную мебель, детские площадки, качели, игровые комплексы, уличные тренажеры, урны и другие малые архитектурные формы, пишет ИА KrasnoyarskMedia.

«В этом году общая стоимость работ составила более 27 млн рублей, из них более 4 млн — это те средства, которые внесли сами жители многоквартирных домов», — сообщила Ланина.

Благоустройство пройдет в рамках программы «Формирование комфортной городской среды» нацпроекта «Жилье и городская среда». Подрядчик на работы уже определен. Он приступит к ним в начале мая.