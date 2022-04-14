Госдеп оценил возможность вступления Финляндии и Швеции в НАТО

Соединенные Штаты не изменят взгляды на политику «открытых дверей» в НАТО, невзирая на предупреждения со стороны России насчет членства Финляндии и Швеции. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, руководитель пресс-службы Госдепартамента США Нед Прайс.

Ранее в этот день МИД РФ предупредил о мерах обеспечения безопасности и обороны в случае вступления Швеции и Финляндии в НАТО.

В связи с этим Прайса спросили, будет ли изменена позиция Штатов по вступлению в Североатлантический альянс двух стран.

«Никакого изменения нет, поскольку мы считаем, что «политика открытых дверей» НАТО — это «политика открытых дверей». И решать то, как выглядит членство, должен альянс НАТО и только альянс», — ответил Прайс.

Замглавы МИД РФ Александр Грушко в четверг, в свою очередь, подчеркнул, что Стокгольм и Хельсинки принимают участие в антироссийской кампании, но РФ поддерживает дипломатические контакты с Швецией и Финляндией.

Кроме того, заместитель председателя Совета безопасности РФ Дмитрий Медведев заявил, что если Швеция и Финляндия вступят в НАТО, то у России станет больше официально зарегистрированных противников. По его словам, в таком случае РФ придется укреплять свои границы — усилить группировку сухопутных сил и ПВО, а также развернуть военно-морские силы в акватории Финского залива.

11 апреля Times со ссылкой на американских чиновников сообщила, что Финляндия и Швеция рассматривают возможность стать членами НАТО уже этим летом и что вопрос активно обсуждается.

Вместе с тем в правительстве Швеции сообщили «Известиям», что референдум о членстве в НАТО не запланирован. В мартовском опросе 46% шведов выступили за членство в НАТО, 30% — против, а остальные не определились.

Представитель Кремля Дмитрий Песков, в свою очередь, подчеркнул, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО негативно скажется на обстановке на европейском континенте.