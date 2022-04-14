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Около 34 млн рублей направят на проектирование моста в Красноярске

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В Красноярске определили подрядчика на разработку проекта строительства нового пешеходного моста на острове Татышев. Об этом сообщает городская администрация.

Подрядчиком выбрано ООО «Горизонт». Специалисты компании должны спроектировать объект, провести инженерные изыскания, а также предусмотреть возможные варианты благоустройства территории и определить протяженность укрепления береговых склонов.

Стоимость контракта с подрядчиком составляет 34 млн рублей, уточняет ИА KrasnoyarskMedia.

Новый пешеходный мост должен связать остров Татышев с проспектом Ульяновский. Протяженность объекта составит 560 м, а ширина — не менее 6,5 м.

В конце марта стало известно, что в Красноярске летом этого года начнется строительство нового пешеходного моста через железнодорожные пути на улице Семафорной. Его длина составит 151 м, ширина — 3 м.

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