В Климовском районе Брянской области ввели режим ЧС после обстрела ВСУ

Режим ЧС введен в Климовском районе Брянской области после обстрела поселка. Об этом в четверг, 14 апреля, заявил губернатор региона Александр Богомаз.

«Режим ЧС введен в данном районе», — сказал Богомаз в эфире телеканала «Россия 24».

Он отметил, что на территории региона продолжает действовать желтый (высокий) режим террористической опасности.

Ранее в этот день жители поселка Климово в Брянской области, который обстреляли украинские военные, рассказали о случившемся. Они сообщили, что взрыв был мощный. Одна из местных жительниц получила сильное ранение в ногу.

По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты произвели авиаудары, двигаясь на малой высоте. В результате инцидента пострадали восемь жителей, двое из них — ребенок и пожилая женщина — находятся в тяжелом состоянии. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Также стало известно, что в результате обстрела поселка повреждено около 100 домов. Правительство региона объявило о переводе с 15 апреля на дистанционное обучение школ в Брянской области, которые находятся в приграничных с Украиной районах.

В этот же день в Белгородской области со стороны Украины были обстреляны два села — Сподарюшино и Журавлевка. По информации губернатора региона Вячеслава Гладкова, есть повреждения жилых домов и социальных объектов. Жители этих населенных пунктов вывезены. По данным «Известий», во время обстрела пограничного пункта в Сподарюшино пострадали два ребенка в возрасте 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в состоянии средней степени тяжести.

Ранее, 13 апреля, был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В ряде регионов России, граничащих с Украиной, введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. Так, «желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

В этот же день официальный представитель Минобороны генерал-майор Игорь Конашенков заявил, что ведомство зафиксировало попытки диверсий и нанесения ударов украинскими войсками по российской территории. Если тенденция продолжится, то армия России нанесет удары по украинским центрам принятия решений, в том числе и в Киеве, от чего до сих пор российские вооруженные силы воздерживались.

24 февраля Россия начала проведение специальной операции по защите Донбасса. В Кремле пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения ситуации в ЛНР и ДНР в результате обстрелов со стороны украинских военных.

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