В украинских школах советских партизан приравнивают с националистами из ОУН-УПА (организация признана экстремистской и запрещена в России). Об этом 14 апреля «Известиям» рассказала учитель истории школы в недавно освобожденном от вооруженных сил Украины селе Евсуг в Луганской Народной Республике.

«В истории Украины в 11-м, в 10-м классе идет отечественная война. Причем есть даже параграфы, где рассказывается о партизанском движении. И преподается оно в каком плане: партизанское движение советской направленности и националистической украинской. И партизанские отряды, которые были Ковпака, Фёдорова и так далее, и тут же немножечко дается об Украинской повстанческой армии», — рассказала она.

Учитель отметила, что «по должностным обязанностям учитель не имеет права вообще шаг влево-шаг вправо отступать от программы». Тем не менее, по ее словам, большинство местного населения не согласно с такими взглядами на историю.

Отвечая на вопрос, переживает ли она, учитель не смогла сдержать слез.

24 февраля президент РФ Владимир Путин объявил о начале специальной операции для защиты мирного населения Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР). Ей предшествовали обострение ситуации в Донбассе, обращение руководства ДНР и ЛНР к РФ с просьбой о помощи и последующее признание Россией независимости республик Донбасса.

Украинские власти проводят военную операцию против жителей Донбасса, которые отказались признавать итоги государственного переворота на Украине, с 2014 года.

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