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Орешкин объяснил суть перевода оплаты газа в рубли

Орешкин: перевод оплаты газа в рубли направлен на обеспечение безопасности финансов России
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Решение перевести оплату поставок российского газа в недружественные страны в рубли нацелено на обеспечение безопасности финансов РФ. Об этом заявил в четверг, 14 апреля, помощник президента Максим Орешкин.

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«Главная цель — это обезопасить финансы наших компаний, обезопасить финансы страны для того, чтобы мы газ не поставляли на европейский рынок бесплатно», — сказал он в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

Орешкин уточнил, что в настоящее время против России ведется настоящая «экономическая война», поэтому суть перехода на расчеты газа в рублях заключается в том, чтобы максимально перевести внешнеэкономические операции России в юрисдикцию страны, «защитить ее от нелегитимных, вредных решений, которые принимают другие страны».

Чиновник назвал очевидным стремление европейских стран, которые желают получать газ бесплатно, однако «в случае перевода расчетов в рубли, когда потребители будут осуществлять финальный платеж в российской валюте, замораживать они ничего не cмогут».

Ранее в этот день депутат Европарламента от Германии Гуннар Бек заявил «Известиям», что президент России Владимир Путин своим указом об оплате поставок газа в рублях «перехитрил» Евросоюз, при этом в Брюсселе это признавать не хотят. Он уточнил, что санкции ЕС «не могут иметь юридической силы внутри России, и указ президента России не может их нарушать».

Тогда же президент России на фоне санкций Запада поручил переориентировать экспорт энергоресурсов с Запада на рынки Юга и Востока и готовить для этого инфраструктуру.

По его словам, страны Европы признают, что не могут отказаться от энергоресурсов из России. Так, поставки из других стран обойдутся европейским потребителям в разы дороже, отразятся на уровне жизни людей и конкурентной способности экономики ЕС. В то же время попытки Запада выдавить российских поставщиков энергоносителей приведут к негативным последствиям для мировой экономики.

Ранее, 13 апреля, сенатор Алексей Пушков заявил, что последствия возможного появления «газового рубля» на фоне антироссийских санкций осознают и на Западе. По его мнению, западные страны хотят не позволить рублю вырваться на европейские, а затем и глобальные финансовые поля.

23 марта Путин объявил, что РФ переведет расчеты за поставку газа недружественным странам (все члены ЕС) в рубли из-за потери надежности западными валютами. Соответствующий указ был подписан 31 марта.

Покупатели обязаны открыть рублевые счета в российских банках, с них будет проходить оплата газа, который был поставлен с 1 апреля 2022 года. В случае неисполнения оплаты Россия расценит это как невыполнение обязательств покупателем. Ряд стран G7 и Евросоюза сочли требование РФ нарушением контрактов.

Решение о переводе газовых трансакций в рубли было принято на фоне антироссийских санкций, которые зарубежные страны ввели после начала спецоперации. 24 февраля Путин объявил о начале проведения специальной операции по защите мирного населения в Донбассе после обострившейся ситуации с обстрелами со стороны украинских военных.

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