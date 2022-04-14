Корреспондент «Известий» показал отбитую проходную завода в Мариуполе

Корреспондент «Известий» в четверг, 14 апреля, показал отбитую у националистов проходную завода Ильича в Мариуполе.

По его словам, украинские националисты оставили после себя около 10 противотанковых мин.

Также журналист показал территорию местной ГАИ, которая находится перед проходной завода Ильича.

Он подчеркнул, что националисты строили баррикады перед зданием. Отмечается, что украинские боевики бросили форму Вооруженных сил Украины (ВСУ), желто-голубой скотч, которым делали себе повязки, а также кейсы из-под винтовок, что свидетельствует о том, что националисты покидали завод в спешке.

Корреспондент указал на то, что украинские националисты превратили спортзал и тир местной маруипольской ГАИ в свой склад боекомплектов.

Ранее в этот день сдавшийся в плен командир отделения 501-го отдельного батальона морской пехоты ВСУ Сергей Болдырев рассказал, что украинское командование бросило морских пехотинцев в Мариуполе.

Болдырев пояснил, что со своими подчиненными укрывался в бункере. Вскоре вода, продукты и медикаменты стали заканчиваться, а украинское командование никак не помогло пехотинцам и фактически бросило их. Командир отметил, что в рядах было много раненых.

Ранее в этот день штаб территориальной обороны Донецкой Народной Республики (ДНР) сообщил, что в общей сложности в плен войскам республики сдались более 1,3 тыс. украинских морских пехотинцев 36-й бригады Вооруженных формирований Украины (ВФУ).

В Минобороны пояснили, что за минувшую ночь в Мариуполе прекратили сопротивление еще 134 украинских морпеха. Среди сдавшихся ночью — 14 офицеров.

Как рассказал один из пленных днем ранее, группе пришлось сдаться, потому что она оказалась окружена.

13 апреля глава Чечни Рамзан Кадыров заявил, что решение морских пехотинцев ВСУ сдаться в плен является правильным выбором. Он призвал украинских военных подумать о родных, а также о своих и чужих жизнях.

Следственный комитет РФ (СК) проведет следственные действия со сдавшимися в плен военнослужащими. В ведомстве отметили, что их показания могут иметь важное значение для уголовных дел, которые СК расследует по событиям в Донбассе и на Украине.

9 апреля украинские военные признались в снижении боевого духа среди бойцов ВСУ, определив его уровень как «ниже среднего».

В середине февраля из-за обострения ситуации в Донбассе в результате обстрелов со стороны украинских военных Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР) попросили о признании независимости и объявили об эвакуации мирного населения в Россию.

21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал соответствующий указ. 24 февраля Россия начала спецоперацию по защите мирного населения Донбасса. Как уточнял пресс-секретарь главы государства Дмитрий Песков, спецоперация преследует две цели — демилитаризацию и денацификацию Украины.

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