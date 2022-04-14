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Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта

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Стоимость фьючерса на нефть марки Brent с поставкой в июне 2022-го превысила $112 за баррель. Об этом свидетельствуют данные лондонской торговой площадки ICE 14 апреля.

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В четверг топливо торговалось на уровне $112,39 за баррель (+3,32%). Последний раз стоимость Brent поднималась до таких значений 30 марта.

1 апреля эксперты спрогнозировали повышение котировок после решения ОПЕК+ нарастить темпы нефтедобычи на 432 тыс. баррелей в сутки.

На фоне итогов переговоров ОПЕК+ котировки остались на высоком уровне. В 9:00 мск июньские фьючерсы Brent стоили выше $106, а в 18:00 мск после оглашения решения превысили $107.

29 марта стало известно о снижении цен на нефть более чем на 3% на фоне новостей по итогам переговоров между Россией и Украиной.

15 марта, стоимость фьючерса на нефть марки Brent снизилась более чем на 7% и торговалась ниже $99 за баррель.

Падение нефтяных котировок связано с ожиданиями прогресса в переговорах между Россией и Украиной.

В этот же день советник главы офиса президента Украины Владимира Зеленского Алексей Арестович заявил, что мирное соглашение между Россией и Украиной может быть достигнуто самое раннее в течение одной–двух недель, самое позднее — в мае.

Ранее, 8 марта, США ввели запрет на весь импорт газа и нефти из России, о чем заявил президент страны Джо Байден. По его словам, решение поддержали Демократическая и Республиканская партии. При этом он признал, что последствия от таких санкций ударят и по самим США — цены на бензин продолжат расти.

В тот же день розничные цены на бензин в США достигли исторического максимума, превысив $4,17 за галлон (3,785 л).

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков 9 марта прокомментировал решение США запретить импорт углеводородов из России. По словам Пескова, Москва будет реагировать на данный шаг Штатов так, как это будет необходимо.

Санкции Запада были введены после того, как 24 февраля Россия начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. Несколькими днями ранее ситуация в регионе значительно обострилась из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а также обратились за помощью к Москве. Президент РФ Владимир Путин 21 февраля подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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