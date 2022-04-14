Жительница Хабаровского края перевела лже-инвесторам 860 тыс. рублей

В Ванинском районе Хабаровского края возбуждено уголовное дело по факту мошенничества, жертвой которого стала 42-летняя местная жительница. Она перевела лже-инвесторам 860 тыс. рублей.

Как сообщили ИА AmurMedia в пресс-службе регионального УМВД, женщине позвонил неизвестный, представился работником финансовой компании и предложил дополнительный заработок путем инвестирования денежных средств. Потерпевшая скачала мобильное приложение и выполнила все дальнейшие условия аферистов.

В течение пяти месяцев заявительница переводила свои сбережения на указанные аферистами счета. Общий размер ущерба составил 860 тыс. рублей.

Возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 159 УК РФ «Мошенничество». Злоумышленникам грозит до шести лет лишения свободы.

Ранее в этот же день сообщалось, что в Мурманской области возбуждено уголовное дело по факту телефонного мошенничества в отношении жительницы Ковдора. Потерпевшая перечислила на посторонние счета 2,4 млн рублей.