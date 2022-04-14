Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ

Пенсии, МРОТ и иные соцвыплаты будут внепланово проиндексированы в скором времени в РФ. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — сказал он.

Орешкин отметил, что накануне Минфин обнародовал итоги первого квартала с рекордным профицитом бюджета.

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — пояснил помощник Путина.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.