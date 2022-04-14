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Помощник президента Орешкин заявил, что в России проиндексируют прожиточный минимум и МРОТ

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Пенсии, МРОТ и иные соцвыплаты будут внепланово проиндексированы в скором времени в РФ. Об этом в четверг, 14 апреля, сообщил помощник президента России Максим Орешкин в интервью Наиле Аскер-Заде на телеканале «Россия 1».

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«Уже принято решение провести внеплановую индексацию прожиточного минимума, минимального размера оплаты труда, пенсий, других социальных платежей. Сейчас коллеги из правительства как раз подготавливают конкретные параметры такого повышения. Я думаю, в ближайшее время это будет объявлено и такая индексация произойдет», — сказал он.

Орешкин отметил, что накануне Минфин обнародовал итоги первого квартала с рекордным профицитом бюджета.

«Это означает, что с финансами у нас в стране все в порядке. Именно поэтому те же социальные расходы не только не пострадают, они будут сейчас увеличиваться», — пояснил помощник Путина.

7 апреля премьер-министр РФ Михаил Мишустин заявил, что соцвыплаты и пенсии будут проиндексированы. Кроме того, будут увеличены минимальный размер оплаты труда и величина прожиточного минимума.

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