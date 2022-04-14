Белгородский губернатор Гладков сообщил о втором за сутки обстреле со стороны Украины

Еще одно российское село подверглось обстрелу 14 апреля. Как уточнил губернатор региона Вячеслав Гладков, на этот раз ВСУ обстреляли село Журавлевка, там есть повреждения жилых домов и социальных объектов.

Ранее в этот день Гладков также сообщил об обстреле села Сподарюшино в его регионе.

Жертв и пострадавших в результате обстрела Журавлевки, по предварительным данным, нет. Губернатор области напомнил, что ранее в этом селе ранее уже был объявлен ЧС, и людей вывезли за его пределы.

«Более подробная информация будет после детального обследования территории», — отметил Гладков.

По данным «Известий», во время обстрела 14 апреля пограничного пункта в селе Сподарюшино пострадали два ребенка — граждане Украины 5 и 17 лет. Один из них находится в тяжелом состоянии, второй — в средней степени тяжести. Однако по словам губернатора пострадавших и жертв среди мирного населения нет.

Жителей сел Сподарюшино и Безымено временно вывезли в другие места. Их сейчас охраняют добровольцы-дружинники и казаки. Жилым домам и инфраструктуре повреждений нанесено не было. Оба населенных пункта находятся под дополнительной охраной.

14 апреля губернатор Брянской области Александр Богомаз, в свою очередь, рассказал об обстреле поселка Климово. По данным Следственного комитета РФ, украинские вертолеты, двигаясь на малой высоте, произвели не менее шести авиаударов по жилым домам. Пострадали восемь человек, двое из которых находятся в тяжелом состоянии. Зафиксированы повреждения зданий. По данному факту возбуждено уголовное дело.

Накануне был обстрелян пограничный пункт в деревне Гордеевка Курской области. По данному факту председатель СК РФ Александр Бастрыкин поручил возбудить уголовное дело.

В нескольких регионах РФ, граничащих с Украиной, с 11 апреля введен повышенный уровень террористической угрозы на фоне возможных провокаций со стороны украинских вооруженных сил. «Желтый» уровень объявлен в пяти северных и двух восточных районах Крыма, в двух районах Краснодарского края, на территориях Белгородской, Брянской, Курской областей и в двух районах Воронежской области.

Продолжается спецоперация РФ по защите Донбасса, о начале которой президент РФ Владимир Путин объявил 24 февраля. Обстановка в регионе значительно обострилась в середине февраля из-за обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской республик объявили об эвакуации жителей в Россию и обратились за помощью к Москве. 21 февраля президент РФ подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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