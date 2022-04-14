Опрошенные 14 апреля РЕН ТВ эксперты прокомментировали появление новых данных о биологических лабораториях США на Украине.

Так, бывший член комиссии ООН по биологическому оружию Игорь Никулин подтвердил информацию Минобороны РФ о том, что финансирование проекта велось через Пентагон. Лаборатории, по его информации, модернизировались с 2005 года на средства американского военного ведомства, которое контролирует около 60 биолабораторий на границе РФ и Китая. Всего же Америка контролирует свыше 330 таких учреждений по всему миру.

«Вся программа финансировалась Пентагоном через, так называемую, DTRA — военное агентство по предотвращению угроз, структурное подразделение Пентагона. На эти цели американцы потратили только на Украине больше $300 млн», — пояснил специалист.

В российском Минобороны ранее в этот день заявили, что испытания биологических препаратов проводились на пациентах харьковской областной клинической психиатрической больницы № 3, в городе Мерифа. Исследования велись в период с 2019-го по 2021 год, больных для них отбирали с учетом их национальности, возраста и иммунного статуса. Однако январе 2022 года деятельность лаборатории остановили, оборудование и препараты отправили на запад Украины.

«С точки зрения нормальной морали это за пределами добра и зла. Теми, кто проводил исследования, люди воспринимались как «недолюди», на которых можно проводить опыты. Это серьезная проблема», — отметил политолог Кирилл Коктыш.

Никулин, в свою очередь, добавил, что за такие преступления в Нюрнберге немецкие врачи были казнены через повешение, и «если американцы будут взяты с поличным, их тоже ждет незавидная судьба».

Схожего мнения придерживается и глава евразийского аналитического клуба по биолабораториям Никита Мендкович: подобные действия Запада и Украины вызывают исторические ассоциации.

«Экспериментами на пациентах психбольниц известны немецкие фашисты в период Второй мировой. Этому трудно найти этическое оправдание, это безусловно проявление биологической жестокости. Тут трудно что-то новое сказать, всем стало ясно: на Украине действует неонацистский режим, который во многом повторяет практики немецкого фашизма», — поясняет эксперт.

Помимо того, Украина закупила более 50 беспилотников, которые можно использовать для распыления химикатов: 9 марта российские разведчики нашли три «Байрактара» с навесным аэрозольным оборудованием в Херсонской области.

Эксперты напоминают — биологическое оружие состоит не только из опасных патогенов.

«Биологическое оружие — не то, что в пробирке. Это патогены плюс средство доставки, как раз дроны или самолеты. Но с самолетами затруднительно,... остаются только дроны, которые могут залетать на территорию РФ», — предполагает бывший член комиссии ООН по биологическому оружию.

По его словам, беспилотники могли бы использовать на территории Брянской, Курской и Ростовской областей.

12 апреля телеканал РЕН ТВ сообщил, что в работе американских биолабораторий на территории Украины принимал участие институт, который является первооткрывателем вируса SARS, его идентифицировали как коронавирус в 2003 году. После начала пандемии COVID-19, отмечает автор публикации, глава Института Нохта Эгберт Таннич публично заявил о безопасности SARS-CoV2, однако в то же время распорядился изучить вирус на Украине. Исследование проходило в тех же лабораториях, где изучали новые способы искусственного распространения патогенов с помощью перелётных птиц и распыления с воздуха.

6 апреля начальник войск радиационной, химической и биологической защиты (РХБЗ) Вооруженных сил РФ Игорь Кириллов на неформальном заседании Совета Безопасности ООН заявил, что США проводили на Украине исследования, запрещенные на их территории. По его словам, в Минобороны РФ не исключают, что 4 тыс. украинских военнослужащих были инфицированы вирусом Конго-крымской лихорадки, хантавирусами и возбудителем лептоспироза.

2 апреля представитель Кремля Дмитрий Песков заявил, что у Москвы есть данные о том, что вокруг России создана сеть биолабораторий, где работают над созданием новых видов биологического оружия.

8 марта заместитель госсекретаря США Виктория Нуланд признала, что на Украине есть биологические лаборатории, где проводятся исследования. По ее словам, Вашингтон пытается не допустить перехода объектов под контроль российской армии. Однако на следующий день в Пентагоне сообщили, что информация об использовании биолабораторий Соединенными Штатами на территории Украины для разработки биологического оружия не соответствует действительности.