Прямой эфир
Экономика
Цена нефти Brent достигла $112 за баррель впервые с 30 марта
Мир
Зеленский заявил о сужении возможностей для переговоров о мире с РФ
Мир
Минобороны России сообщило об эвакуации 138 тыс. человек из Мариуполя
Мир
Байден заявил о готовности лично поехать в Киев
Происшествия
Около 100 домов повреждены при обстреле ВСУ поселка в Брянской области
Общество
Орешкин анонсировал внеплановую индексацию пенсий и МРОТа
Мир
Авиация РФ за сутки поразила военный склад и скопления живой силы ВСУ
Наука
Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов
Спорт
ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Общество
Уголовное дело возбуждено по факту обстрела погранпункта в Курской области
Мир
Соцпартия Молдавии оспорит закон о запрете георгиевских лент

Имиджмейкер назвала причину отказа Ле Пен от женственных нарядов

Имиджмейкер Кранова назвала причину отказа Ле Пен от женственных нарядов
0
Читать iz.ru в yandexzen yandexnews
Озвучить текст
Выделить главное
вкл
выкл

Стилист-имиджмейкер Ксения Кранова рассказала «Газете.Ru», что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предпочитает юбкам брюки, потому что это дает ей возможность грамотной подачи себя.

«Русская мода»: четверть россиян готова переодеться в вещи отечественных брендов
Производители рассказали, как переживают времена санкций и какие возможности у них появились

Специалист считает, что политик выбирает наряды, исходя из необходимости конкуренции с мужским полом.

«Чтобы чисто психологически дать в образе ту самую опору, жесткость, Ле Пен выбирает брючные костюмы. С юбками она тоже порой делает выходы, но, видимо, в те редкие дни, когда «внутренняя женщина» берет верх над политиком», — пояснила Кранова.

Стилист подчеркнула, Ле Пен не может позволить себе выглядеть, как невестки королевы Елизаветы.

«Во-первых, в силу возраста. Во-вторых, в силу того, что пока она лишь кандидат, а не полноценный обладатель власти. В-третьих, в силу того, что Франция — это Республика, а Великобритания — монархия, разные устои и традиции. Кейт и Меган — своеобразные символы власти, а Марин стремится стать не просто символом, а управленцем», — объяснила имиджмейкер.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков.

13 апреля были окончательно подсчитаны результаты первого тура: действующий президент Эммануэль Макрон набрал 9,78 млн голосов (27,84%), а кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен получила 8,13 млн голосов избирателей (23,15%). 24 апреля состоится второй тур выборов.

Читайте также
Прямой эфир
Меню
Реклама
Подписка на газету
RSS

Авторское право на систему визуализации содержимого портала iz.ru, а также на исходные данные, включая тексты, фотографии, аудио- и видеоматериалы, графические изображения, иные произведения и товарные знаки принадлежит ООО «МИЦ «Известия». Указанная информация охраняется в соответствии с законодательством РФ и международными соглашениями.

Частичное цитирование возможно только при условии гиперссылки на iz.ru.

АО «АБ «РОССИЯ» — партнер рубрики «Экономика»

Сайт функционирует при финансовой поддержке Министерства цифрового развития, связи и массовых коммуникаций Российской Федерации.

Ответственность за содержание любых рекламных материалов, размещенных на портале, несет рекламодатель.

Новости, аналитика, прогнозы и другие материалы, представленные на данном сайте, не являются офертой или рекомендацией к покупке или продаже каких-либо активов.

Зарегистрировано Федеральной службой по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций. Свидетельства о регистрации ЭЛ № ФС 77 - 76208 от 8 июля 2019 года, ЭЛ № ФС 77 - 72003 от 26 декабря 2019 года

Все права защищены © ООО «МИЦ «Известия», 2022