Имиджмейкер назвала причину отказа Ле Пен от женственных нарядов

Стилист-имиджмейкер Ксения Кранова рассказала «Газете.Ru», что кандидат в президенты Франции Марин Ле Пен предпочитает юбкам брюки, потому что это дает ей возможность грамотной подачи себя.

Специалист считает, что политик выбирает наряды, исходя из необходимости конкуренции с мужским полом.

«Чтобы чисто психологически дать в образе ту самую опору, жесткость, Ле Пен выбирает брючные костюмы. С юбками она тоже порой делает выходы, но, видимо, в те редкие дни, когда «внутренняя женщина» берет верх над политиком», — пояснила Кранова.

Стилист подчеркнула, Ле Пен не может позволить себе выглядеть, как невестки королевы Елизаветы.

«Во-первых, в силу возраста. Во-вторых, в силу того, что пока она лишь кандидат, а не полноценный обладатель власти. В-третьих, в силу того, что Франция — это Республика, а Великобритания — монархия, разные устои и традиции. Кейт и Меган — своеобразные символы власти, а Марин стремится стать не просто символом, а управленцем», — объяснила имиджмейкер.

10 апреля во Франции прошел первый тур выборов президента, за высший государственный пост боролись 12 политиков.

13 апреля были окончательно подсчитаны результаты первого тура: действующий президент Эммануэль Макрон набрал 9,78 млн голосов (27,84%), а кандидат от «Национального объединения» Марин Ле Пен получила 8,13 млн голосов избирателей (23,15%). 24 апреля состоится второй тур выборов.