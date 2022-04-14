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В подвале одной из украинских школ нашли учебники по русскому и флаг УССР

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Корреспондент телеканала «Известия» Дмитрий Зименкин показал подвал одной из школ на Украине. Как оказалось, там хранится всё, что стало неугодным киевскому режиму.

В частности, в подвал были перенесены коробки с учебниками по русскому языку.

В углу помещения журналист обнаружил коробку, накрытую флагом Украинской СССР. В ней лежали гимнастерка, пряжка от ремня, пилотка и другие предметы одежды советского солдата. Там же оказался и большой альбом с фотографиями ветеранов и пожилых людей и подписями к ним. Вероятно, фотоальбом был собран ко Дню Победы учениками школы, когда на Украине еще чтили этот праздник.

Последнее время на Украине детям пытаются привить другие ценности. Так, в апреле 2020 года во Львовской области детей повели на могилу нациста Дмитрия Пелипа для возложения цветов.

А в октябре 2021-го в Сети распространилось видео, как первоклассники в вышиванках поют песню про Степана Бандеру — одного из главных инициаторов создания украинской повстанческой армии (УПА, запрещена в России).

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