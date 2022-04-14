Ремонт улицы Лазо стартовал во Владивостоке

Во Владивостоке начался комплексный ремонт улицы Лазо. Подрядчик приведет в порядок ливневую канализацию, тротуары, лестницу и проезжую часть, сообщает городское управление дорог.

По данным ведомства, после подготовительных работ дорожники уложат новое асфальтобетонное покрытие на общей площади в 7,1 тыс. кв. м. Также будет отремонтировано около 1,5 тыс. кв. м пешеходных зон, пишет ИА PrimaMedia.

В общей сложности в 2022 году комплексный дорожный ремонт охватит более 30 улиц Владивостока. На 13 из них работы уже начались, на другие объекты подрядчики зайдут в ближайшее время.

Помимо комплексного ремонта в дальневосточной столице проводятся локальные работы на поврежденных участках. Рабочие устраняют ямы и неровности. Всего планируется охватить около 100 адресов.