Рогозин обсудил с Путиным создание боевых ракетных комплексов

Гендиректор «Роскосмоса» Дмитрий Рогозин во время визита президента РФ Владимира Путина на космодром Восточный обсудил с ним работу по созданию боевых ракетных комплексов. Об этом Рогозин рассказал 14 апреля в эфире Первого канала.

«Разговор касался прежде всего тех опытно-конструкторских работ, которые ведет «Роскосмос», наши предприятия по созданию самых современных, не имеющих аналогов в мире боевых ракетных комплексов и межконтинентальных баллистических ракет», — сказал он, отметив, что Путин выразил уверенность в том, что госкорпорация справится с этой задачей.

Путин и президент Белоруссии Александр Лукашенко посетили космодром Восточный 12 апреля. Политики ознакомились с ходом строительства, пообщались с работниками, после чего российский лидер вручил госнаграды летчикам-космонавтам.

В тот же день Путин заявил, что Россия намерена возобновить лунную программу и запустить роботизированный комплекс «Луна-25». Также он подчеркнул, что страна будет настойчиво осуществлять все намеченные планы в космической сфере, несмотря на давление извне.