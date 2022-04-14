ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина
Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в седьмом матче полуфильнальной серии Кубка Гагарина.
Встреча прошла 14 апреля и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий москвичей Сергей Плотников. Причем вторую шайбу судьи засчитали только после видеопросмотра, отмечает «Спорт Экспресс».
Третья шайба на счету Константина Окулова.
Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина.
Соперником красно-синих в финале станет магнитогорский «Металлург». ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, а в прошлом сезоне в финале армейцы уступили «Авангарду».
Ранее «Металлург» в своей полуфинальной серии обыграл челябинский «Трактор». Две лучшие команды регулярного чемпионата устроили напряженные первые три матча.