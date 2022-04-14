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ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина

ЦСКА обыграл СКА и вышел в финал Кубка Гагарина, где сыграет с «Металлургом»
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Московский ЦСКА одержал победу над петербургским СКА в седьмом матче полуфильнальной серии Кубка Гагарина.

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Встреча прошла 14 апреля и завершилась со счетом 3:0. Дубль оформил нападающий москвичей Сергей Плотников. Причем вторую шайбу судьи засчитали только после видеопросмотра, отмечает «Спорт Экспресс».

Третья шайба на счету Константина Окулова.

Таким образом, ЦСКА выиграл серию со счетом 4-3. Московский клуб в четвертый раз подряд выходит в финал Кубка Гагарина.

Соперником красно-синих в финале станет магнитогорский «Металлург». ЦСКА становился обладателем Кубка Гагарина в 2019 году, а в прошлом сезоне в финале армейцы уступили «Авангарду».

Ранее «Металлург» в своей полуфинальной серии обыграл челябинский «Трактор». Две лучшие команды регулярного чемпионата устроили напряженные первые три матча.

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