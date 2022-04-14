Опубликованы кадры последствий обстрела ВСУ Николо-Васильевского монастыря

Корреспондент телеканала «Известия» заснял последствия обстрела Вооруженными силами Украины (ВСУ) Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря в Донецкой Народной Республике.

Как видно на кадрах, в стенах остались пробоины, вокруг лежат осколки снарядов, есть и другие разрушения.

«Как только начались обстрелы, это было 11-го числа, мы начали сюда всё сносить и также бабушек перевозить на нижний этаж. Живет нас 80 человек, и старики [есть, но] их немного, в основном старушки», — рассказала журналисту инокиня Матрона, старшая сестра по богадельне Свято-Успенского Николо-Васильевского монастыря.

Накануне мирные жители рассказали корреспонденту телеканала «Известия» Алексею Полторанину о своем быте в новых условиях. Так, от обстрелов со стороны украинских военных гражданам приходится прятаться в монастыре, где их снабжают всем необходимым.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация, реализация которых необходима для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля президент РФ Владимир Путин подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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