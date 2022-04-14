Эксперты обсудили восьмилетнее противостояние в Донбассе

В пресс-центре «Россия сегодня» 14 апреля прошел круглый стол на тему «Донбасская трагедия. 8 лет с начала противостояния». Эксперты обсудили причины противостояния и объяснили, почему Запад закрывал глаза на трагедию региона.

После госпереворота на Украине в 2014 году был принят закон, лишивший русский язык статуса регионального, что, по сути, и стало отправной точкой в дискриминации жителей Донбасса, отметил заместитель директора Института истории и политики МПГУ Владимир Шаповалов.

Эксперт отметил, что именно после принятия этого решения на юго-востоке Украины люди начали организовывать мирные протесты, в том числе в Донецке. Однако после ареста одного из организаторов-активистов начались мирные противостояния, на которые Киев ответил военным путем, начав так называемую антитеррористическую операцию (АТО). Шаповалов подчеркнул, что со стороны Киева это был настоящий геноцид.

Он напомнил также и о народном референдуме, впоследствии которого появились Донецкая и Луганская народные республики, и о подписанных Киевом Минских соглашениях, которые он отказался выполнять. Эксперт подчеркнул, что с весны прошлого года конфликт разросся.

Во время дискуссии политолог Наталия Елисеева обратила внимание на то, что западные страны изначально нуждались в украинской агрессии, направленной на РФ.

«Они (страны Запада. — Ред.) взращивали и воспитывали русофобию, для них это был инструмент. А нацбаты использовались как движущая сила, их представляли действующими освободителями Украины», — уверена эксперт.

Она считает, что Запад не видел выгоды в том, чтобы замечать, «что боевики используют нацистские символы, портреты Гитлера, их тела татуированы свастикой».

В 2022 году свыше $1 млрд было потрачено на то, чтобы продвигать фейки, указал, в свою очередь, первый зампред комиссии Общественной палаты Российской Федерации по развитию информационного сообщества СМИ и массовых коммуникаций Александр Малькевич. Он заявил, что все эти восемь лет против России проводилась системная работа, «а мы были достаточно благодушны и не дожимали». Эксперт предложил порвать с «благодушием» и придать истине широкую огласку. Он отметил, что в противном случае «через 20 лет наши дети будут читать в Википедии ложь о том, какие мы плохие».

Спецоперация в Донбассе должна не только завершить войну, которая длится на протяжении восьми лет, но и вскрыть факты преступлений нацбатов и ВСУ. Так считает модератор Александр Асафов.

«Против империи лжи есть только одно оружие — правда, мы должны эту правду раскрывать, доносить и обсуждать», — подчеркнул он.

Россия 24 февраля начала проведение операции по защите мирного населения в Донбассе. В Москве пояснили, что в задачи спецоперации входят демилитаризация и денацификация Украины, что необходимо для обеспечения безопасности России. Решение было принято на фоне обострения в регионе в результате обстрелов со стороны украинских военных. Власти Донецкой и Луганской народных республик объявили об эвакуации жителей в РФ, а 21 февраля российский лидер подписал указ о признании независимости ДНР и ЛНР.

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