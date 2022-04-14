Ремонт стадиона «Юбилейный» стартовал в Вольно-Надеждинске в Приморье

В селе Вольно-Надеждинске в Приморском крае стартовал ремонт стадиона «Юбилейный». Об этом сообщает администрация Надеждинского района.

Согласно проекту, на стадионе заменят искусственное покрытие футбольного поля, беговых дорожек и многофункциональной площадки, а также хоккейную коробку и площадку пляжного волейбола, пишет ИА PrimaMedia.

По данным властей, на свободном пространстве также установят площадку для воркаута. На территории с гимнастическими тренажерами заменят или окрасят элементы.

Стоимость ремонта оценивается в 27,7 млн рублей. Завершить работы планируется в начале сентября 2022 года.