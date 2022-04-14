Земляника появится в продаже в Астрахани в начале мая

На прилавках рынков в Астраханской области в начале мая появится земляника. Культуру, необычную для этого региона, выращивают в Наримановском районе. Этим занимается крестьянско-фермерское хозяйство «Цой».

Оно разместилось на территории в 23 га и включает более 50 объектов для выращивания культур в закрытом грунте. Фермеры успешно продают на местных рынках баклажаны, дыни, капусту, перец и многое другое.

Ранее хозяйство выиграло грант регионального министерства сельского хозяйства и рыбной промышленности на проект по выращиванию ягод в закрытом грунте. К майским праздникам производитель планирует реализовать на местных рынках новый урожай земляники и огурцы. К середине июня пойдут японские помидоры, пишет «Астрахань-24».