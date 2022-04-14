МВД заявило о создании украинскими военными call-центров для телефонного терроризма в РФ

Вооруженные силы Украины (ВСУ) приступили к созданию call-центров, специально предназначенных для телефонного терроризма на территории России. Об этом сообщает МВД РФ 14 апреля.

В ведомстве отметили, что координируют работу call-центров спецслужбы Украины, а создаются они для дестабилизации общественно-политической обстановки в РФ и нарушения нормальной жизнедеятельность граждан.

«В настоящее время для работы в них по объявлениям набирают сотрудников со знанием русского языка. Причем среди требований к соискателям обозначены мотивированность и желание отомстить России», — указано в сообщении.

В МВД РФ отметили, что их сотрудники принимают исчерпывающие меры реагирования на соответствующие угрозы. Так, с 1 января по 24 февраля 2022 года следственными органами МВД России возбуждено порядка 1200 уголовных дел по признакам вышеуказанных преступлений.

Отмечается, что за период с 24 февраля по 25 марта 2022 года, то есть за месяц после начала спецоперации РФ, количество ложных сообщений о терактах в РФ увеличилось в три раза и составило 2172. По закону лицам, причастным к данной противоправной деятельности, в том числе сотрудникам call-центров, грозит наказание в виде лишения свободы на срок до 10 лет.

11 марта также сообщалось, что в России и Белоруссии задержаны восемь участников интернет-сообщества в возрасте от 13 лет до 21 года, которые на протяжении нескольких лет «минировали» различные объекты в Белоруссии, России и других государствах за денежное вознаграждение.

25 февраля в Крыму были отменены занятия во всех школах из-за сообщений о минировании.

Президент России Владимир Путин 24 февраля в специальном телеобращении заявил, что в Донбассе будет проведена специальная операция с целью защиты мирного населения.