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Гендиректором «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский

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Генеральным директором «Яндекса» в России назначен Артем Савиновский. Об этом говорится в сообщении компании в четверг, 14 апреля.

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Его кандидатура была одобрена на общем собрании участников ООО «Яндекс».

Савиновский пришел в компанию в 2008 году, где он курировал направление финансовой отчетности, аналитики и планирования. В 2016 году он возглавил направление медиасервисов. На новом посту он будет совмещать должности руководителя медиасервисов и гендиректора компании.

После отставки бывшего гендиректора «Яндекса» Елены Буниной Савиновский занял должность временно исполняющего обязанности генерального директора. Об уходе Буниной стало известно 15 марта. Сменить ее должен был управляющий директор группы Тигран Худавердян, но в день отставки Буниной Евросоюз ввел против него санкции. О том, что он может попасть под ограничения ЕС, агентство Bloomberg сообщало еще 13 марта.

16 марта Худавердян покинул совет директоров, пост заместителя гендиректора Yandex N.V. и должности в нидерландских дочерних структурах компании.

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